Льорис о Бразилии: «Неймар все еще икона мирового футбола. У Ришарлисона есть гениальность, которую он показал во втором голе Сербии»

Уго Льорис высказался о .

Бразильцы одержали победу над (2:0) в своем первом матче .

по-прежнему является иконой мирового футбола. Я больше не буду об этом говорить. Просто не знаю степени серьезности его травмы.

Что касается Ришарлисона, то я очень рад за него. Его меньше всего ожидали в стартовом составе команды. Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается. У него также есть эта гениальность, которую он смог продемонстрировать во втором голе.

Мы знаем про статус фаворитов бразильской команды. Всегда непросто проводить первый матч. против хорошо организованной команды», – сказал вратарь сборной и «Тоттенхэма».

Второй тайм Бразилии – мощь. А в первом Сербия нейтрализовала Тите