Льорис о Бразилии: «Неймар все еще икона мирового футбола. У Ришарлисона есть гениальность, которую он показал во втором голе Сербии»
Уго Льорис высказался о сборной Бразилии.
Бразильцы одержали победу над сборной Сербии (2:0) в своем первом матче ЧМ-2022.
«Неймар по-прежнему является иконой мирового футбола. Я больше не буду об этом говорить. Просто не знаю степени серьезности его травмы.
Что касается Ришарлисона, то я очень рад за него. Его меньше всего ожидали в стартовом составе команды. Это футболист высокого уровня, он никогда не сдается. У него также есть эта гениальность, которую он смог продемонстрировать во втором голе.
Мы знаем про статус фаворитов бразильской команды. Всегда непросто проводить первый матч. против хорошо организованной команды», – сказал вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма».
Второй тайм Бразилии – мощь. А в первом Сербия нейтрализовала Тите
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