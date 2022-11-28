Широков о драке «Зенита» и «Спартака»: «Мне за такое пришили уголовное дело. Здесь так сделают? Это даже более резонансное событие»

прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака».

После основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России футболисты устроили массовую драку.

– Насколько приемлемо такое поведение?

– Это риторический вопрос. Мягко говоря, такое случается нечасто.

Мне за такое пришили уголовное дело. Интересно: здесь кому-то тоже так сделают? Это даже больше резонансное событие, чем мое.

– По закону о Fan ID футболистов могут не пускать на стадион? Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай. У нас подобный случай с дракой был, наверное, один раз.

Есть компетентные органы – пусть разбираются и выносят решения. Все равно это касается только Кубка – эти же люди будут дальше играть в чемпионате, – сказал бывший футболист и «Зенита».

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