Ловрен о драке «Зенита» и «Спартака»: «Опять Промес. На месте Родригао сделал бы то же самое. Я в шоке»

отреагировал на драку в матче и в Кубке России.

«О боже! Опять Промес… Я не могу дальше это смотреть. Мы выиграли? Это самое важное.

Я в шоке! На первый взгляд, будь я на месте , сделал бы то же самое. Сейчас я им напишу и поговорю с некоторыми партнерами по команде.

Сумасшедший матч, какой-то UFC. Конечно, я в шоке. Надеюсь, после такой битвы все в порядке», – сказал капитан «Зенита», находящийся в расположении сборной Хорватии.

В последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» (4:2). По окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка, по итогам которой шесть игроков получили красные карточки.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, началось со стычки Промес-Барриос