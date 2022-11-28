Ловрен о драке «Зенита» и «Спартака»: «Опять Промес. На месте Родригао сделал бы то же самое. Я в шоке»
Деян Ловрен отреагировал на драку в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.
«О боже! Опять Промес… Я не могу дальше это смотреть. Мы выиграли? Это самое важное.
Я в шоке! На первый взгляд, будь я на месте Родригао, сделал бы то же самое. Сейчас я им напишу и поговорю с некоторыми партнерами по команде.
Сумасшедший матч, какой-то UFC. Конечно, я в шоке. Надеюсь, после такой битвы все в порядке», – сказал капитан «Зенита», находящийся в расположении сборной Хорватии.
В последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» (4:2). По окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка, по итогам которой шесть игроков получили красные карточки.
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