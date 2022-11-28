Валерий Карпин: «Реально считаете, что люди стали бы счастливее, победи мы Таджикистан 3:0? Сказали бы: «Нафиг оно нужно»

не понимает критику результатов сборной России.

– Не хочется никого стравливать, но как вам слова ведущего Дмитрия Губерниева? Сразу после матча с Узбекистаном он выдал эмоциональную речь на федеральном канале. Среди прочего Губерниев говорил, что у людей в России непростая жизнь, а сборная в такой момент играет со счетом 0:0. Дословная цитата: «Вы обалдели? Нормально себя чувствуете сейчас? Миллионы зарабатывая в клубах, так играть за сборную!»

– Вопрос ко мне какой?

– Вы обалдели?

– Я не обалдел. Если бы нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего.

– Понятно, что сейчас вам нужно было посмотреть новых футболистов. Но глобально есть такое, что одна из задач сборной – делать болельщиков счастливыми?

– Вы реально считаете, что люди стали бы счастливее, если бы мы победили Таджикистан со счетом 3:0? Единственное, что сказали бы: «Ну, конечно, обыграли слабый . Нафиг оно было нужно». А еще у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив? – сказал главный тренер сборной России.