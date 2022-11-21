«Впечатления от игры сборной России плачевные, ее футбол раздражает. Ходили пешком, никакой самоотдачи». Ледяхов о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

раскритиковал игру сборной России в товарищеских матчах.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против и . Обе игры завершились со счетом 0:0.

«Впечатления от игры сборной России плачевные. Тот футбол, который показала команда, если смотреть глазами болельщика, он раздражает. Комментировать футбол сложно, потому что футбола сборная России не продемонстрировала. Ходили пешком, никакой самоотдачи.

Это уровень нашего футбола в целом. – отражение нашего уровня, а уровень этот достаточно низкий. Отсюда и футбол низкого качества.

Владислав Радимов сказал, что некоторых футболистов не должно быть в сборной? Я не думаю, ведь все, кого пригласили, они выглядели в своих клубах неплохо. Их же не просто так взяли. Их и наградили этим вызовом.

У нас футболистов-то очень мало, из которых можно выбирать. Сейчас просматривают всех, кто более или менее шевелится. Футбол, который показала сборная, не поддается никакой критике.

Как сборная могла бы себя проявить, если бы попала в Катар? Честно говоря, думаю, мы бы не вышли на чемпионат мира. С таким уровнем футболистов мы бы не обыграли поляков. А рассказывать можно все, что угодно», – сказал бывший полузащитник «Спартака».