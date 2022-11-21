Сергей Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем»

высказался о последних товарищеских матчах сборной России.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счетом 0:0.

«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу…

Экспериментальные составы – все и все понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную . Но имеем то, что имеем», – сказал вратарь «Ростова» и сборной России.