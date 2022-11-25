Президент РПЛ: «Сборная – не полуфабрикат. Нужны даже такие невзрачные товарищеские матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть»

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Президент РПЛ объяснил, почему сборной России важно проводить товарищеские матчи.

«Товарищеские матчи нужны – 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть.

Я всем привожу пример, что сборная России – это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить, а потом с друзьями ее подогрели и съели. Сборную – нет. Она Сборная должна жить – это особый микроорганизм.

Сейчас договориться с Таджикистаном, не говоря уже об Узбекистане, – это все равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной или Бразилией.

Это тяжелейшая история, тяжелейшие переговоры – и коммерчески, и организационно, и политически. Однако эти матчи нужны. Если говорить, что потерянные два часа, то мне тоже не понравилась игра.

В то же время я понимаю, что делает Карпин – он строит новую команду. Сколько человек было из заявки чемпионата мира на этом сборе? Один – Далер Кузяев.

Сколько новичков попробовал Карпин? 19. Понятно, что хочется яркой игры, результата, чтобы у них у всех горели глаза. Но у них не получилось. Однако то, что делает Карпин – я понимаю», – заявил Александр Алаев.

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