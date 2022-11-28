Кампуш о Мбаппе и «Реале»: «Не знаю, что будет в будущем. Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего в мире»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Кампуш ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

– Мбаппе будет играть за «Реал»?

– Он уже принял решение. Сейчас у него все очень хорошо в «ПСЖ». Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего игрока мира на данный момент. Но не знаю, что будет в будущем, – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам.

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