Кампуш о Мбаппе и «Реале»: «Не знаю, что будет в будущем. Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего в мире»
Луиш Кампуш ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.
– Мбаппе будет играть за «Реал»?
– Он уже принял решение. Сейчас у него все очень хорошо в «ПСЖ». Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего игрока мира на данный момент. Но не знаю, что будет в будущем, – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам.
Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер
Мбаппе неудержим: дублем провел Францию в плей-офф. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎
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