Кампуш о Мбаппе и «Реале»: «Не знаю, что будет в будущем. Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего в мире»

ответил на вопрос о будущем .

– Мбаппе будет играть за ?

– Он уже принял решение. Сейчас у него все очень хорошо в «ПСЖ». Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не лучшего игрока мира на данный момент. Но не знаю, что будет в будущем, – сказал советник по футбольным вопросам.

Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер

Мбаппе неудержим: дублем провел Францию в плей-офф. Уже забил на ЧМ больше Платини, Зидана и Анри 💎