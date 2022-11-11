рассказал, как и Преснель Кимпембе звали его в «ПСЖ».

Прошлым летом полузащитник перешел в из «Монако» за 80 млн евро. На него также претендовал , но игрок выбрал мадридский клуб.

«В конце сезона [Мбаппе] давил особенно сильно, потому что у него в тот момент все тоже было на паузе (контракт форварда с «ПСЖ» истек, и он был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента, однако предпочел подписать новое соглашение с французским клубом – Sports.ru).

У нас с Килианом было отличное обсуждение. Он хотел знать, что я собираюсь делать. Я тоже спросил у него, что он намерен выбрать.

Во время июньского сбора стало ясно, что он договорился о новом контракте. Тогда они с Преско [Преснелем Кимпембе] дразнили меня: «Давай, ты тоже должен перейти к нам!» Но мой выбор уже давно был сделан. Тогда мы над этим посмеялись, но... Шансов у них не было!» – сказал Тчуамени в интервью France Football.