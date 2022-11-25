Гальтье о том, что Мбаппе не ушел в «Реал»: «Он просто любит «ПСЖ». Дело не в деньгах»

считает, что остался в не из-за денег.

– Контракт Мбаппе – до 2024-го с опцией продления на год. Как вы считаете, за счет чего он будет счастлив в «ПСЖ» и опять не захочет уйти в «Реал»?

– У него та же ситуация, что и у Месси. Когда игрок счастлив, ему незачем уходить. Чтобы быть счастливым, нужно наслаждаться. Когда игрок здорово проводит время на поле и чувствует, что выступает в команде, которая может побеждать и бороться за большие трофеи, то ему нет смысла уходить.

– Летом «ПСЖ» выиграл борьбу за него у . Как вы думаете, что стало ключевым для решения Мбаппе? Все считают, что деньги.

– Я не думаю, что дело в деньгах, потому что игроки мирового класса получают их и в , и в Англии, и во Франции. Мбаппе остался не из-за денег. Думаю, Килиан просто любит «ПСЖ».

– Вы чувствуете, что Килиан счастлив в «ПСЖ»?

– Да, конечно. Это точно.

– Вы поставите дом на то, что Килиан будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне?

– Какой из? (смеется). Задам встречный вопрос: если Килиан счастлив в «ПСЖ», то почему его не должно быть в клубе в следующем сезоне? – сказал тренер парижан.