Мбаппе о победе в ЛЧ: «Конечно, проще было перейти в «Реал». Но победа с «ПСЖ» навсегда вписала бы мое имя в историю Франции»

считает, что выиграть в легче, чем в «ПСЖ».

«Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих целях, о том, чего хочу достичь. Время пришло.

В «ПСЖ» все – чистая страница. Вот это возможность! Нужно смотреть на вещи иначе. Конечно, перейти в «Реал» было проще. Но у меня есть цель. Я француз. Я вырос в Париже, поэтому выиграть [Лигу чемпионов] с «ПСЖ» – это что-то по-настоящему особенное.

Это навсегда вписало бы мое имя в историю страны», – сказал нападающий .