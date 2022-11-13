Почеттино о «ПСЖ»: «Месси в «Барсе» или Роналду в «Реале» – благословение. Но когда желающих быть номером один слишком много, могут быть проблемы»

рассказал о проблемах, с которыми столкнулся, тренируя «ПСЖ».

– Такой опыт был необходим – работа с большими звездами, общение с руководством. Это стало вызовом – я был в сложной ситуации и пытался сделать так, чтобы этот особенный клуб работал.

– Как вы справлялись с таким количеством звезд?

– Нужно постоянно адаптироваться, потому что величия слишком много. Месси для «Барсы» или в – это благословение. Но когда игроков, которые хотят быть номером один, становится слишком много, то могут быть проблемы.

Все-таки на поле – 11 игроков и один мяч. Назначили пенальти, и кто же его будет бить? Это даже не решение тренера.

– И как справляться с таким составом?

– Инструкции не существует, это не объяснить. Например, Навас и Доннарумма. Два первых номера на одной позиции. Теперь стало проще. Нам нужно было постоянно искать консенсусы, быть гибкими и стараться дать каждому то, что ему нужно. Каждому нужно разное, у всех – свои обстоятельства, которые зависят от спортивных результатов, семьи и так далее.

Люди смотрят только на результат, но это максимально сложная работа. Думаю, мы внесли в нее естественность. Мы дали толчок, который привел к некоторой стабильности в в этом году, – сказал Почеттино.