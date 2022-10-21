«Реал» хочет подписать Мбаппе, если форвард готов не вести себя так, словно он важнее клуба (L’Équipe)

«Реал» по-прежнему хочет подписать форварда «ПСЖ» .

L’Équipe сообщает, что топ-клубы Европы не потеряли интерес к французскому нападающему, несмотря на постоянные скандалы вокруг него. В числе заинтересованных команд названы «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити».

Как отмечается, «Реал» не отказался от идеи о приглашении 23-летнего нападающего, несмотря на то, что минувшим летом получил отказ от него.

Однако трансфер Мбаппе в «Реал» возможен лишь на условиях мадридского клуба. Так, источник, близкий к руководству «Реала», сообщил, что клуб давит на игрока. В считают, что форварду «придется загладить вину и не вести себя так, словно он важнее клуба, как он это делает в «ПСЖ».

Если Мбаппе будет согласен на это, то в будущем у него появится шанс стать игроком «Реала».

В этом сезоне Килиан забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.