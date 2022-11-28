Сабалета о словах де Брюйне про шансы Бельгии на ЧМ: «Плохой настрой. Не слышу жалоб Хорватии и Уругвая. 31, 32 года – разве это много для футбола?»

раскритиковал Кевина де Брюйне за слова о шансах Бельгии на .

Отвечая на вопрос о шансах сборной Бельгии на победу на чемпионате мира, полузащитник сказал: «Никаких шансов, мы слишком стары, смотрю на нас как на аутсайдеров скорее».

«Когда один из лучших игроков команды говорит: «У нас нет шансов на чемпионате мира, этот состав слишком старый», то это повлияет на настрой команды. У них нет ни страсти, ни огня.

Очень грустно видеть, что эти игроки не бьются за свою страну. В ситуации с Бельгией меня очень беспокоит то, что игроки говорят: «Мы уже не та команда, что раньше». Это не тот настрой, что нужен на чемпионате мира.

У них по-прежнему достаточно игроков, чтобы побеждать любую команду. Если бы я был одним из основных игроков сборной Бельгии, то злился бы. Возможно, там происходят какие-то игры разума.

Я не слышу, чтобы или жаловались на стареющий состав. Дело не в мастерстве. У них все еще есть хорошие игроки, но если вы жалуетесь на такие вещи, то вам будет очень сложно.

Это плохой настрой. 31, 32 года – разве это много для футбола? Посмотрите на Хорватию – Модричу 37 лет. Там играют Перишич, Ловрен. А за Уругвай выступают Суарес, Годин, Касерес. Я не слышал, как они говорят: «У нас старая команда, у нас стареющий состав».

Нет, это неправильный настрой. Думаю, в этом-то и заключается главная проблема Бельгии. Речь не об уровне – там достаточно хороших игроков, которые способны победить любую команду на чемпионате мира. Но, конечно, если вот так вот жаловаться, то будет очень сложно», – сказал бывший игрок и сборной Аргентины для BBC Sport.

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