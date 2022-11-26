Де Брюйне о зарплате: «Сравниваю с певцом, на чей концерт приходят 60 тысяч. Футбол смотрят миллионы, клуб получает 500-600 млн фунтов. Да, платят много, но разве слишком много?»

Кевин де Брюйне не считает, что ему платят слишком много.

Бельгиец зарабатывает в «Манчестер Сити» примерно 400 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

– Считаете ли вы, что вам платят слишком много?

– Нет. Сравниваю с певцом, на чей концерт пришло 60 тысяч человек. Смотрю на это с точки зрения логики. Миллионы людей смотрят футбол по телевизору, 60 тысяч человек смотрят матчи, доход клуба составляет 500-600 млн фунтов.

Да, это большие деньги, но разве слишком много? Если клуб может себе позволить, то это не слишком много. Это не самый популярный ответ, но я считаю именно так, – сказал полузащитник и сборной .