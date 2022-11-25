Кевин де Брюйне: «Бельгия не может играть как «Ман Сити». В сборной подстраиваешься под игроков, окружающих тебя»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне заявил, что сборная Бельгии не может играть как «Манчестер Сити».

«Мы не можем играть как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают.

Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити».

Бельгийская команда победила сборную Канады (1:0) в первом матче на ЧМ-2022. Вторая игра Бельгии запланирована против команды Марокко.

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