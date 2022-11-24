Кевин де Брюйне: «Канаде – уважение. Бельгия не могла выйти из-под прессинга и не играла хорошо, хотя и нашла способ выиграть»
Кевин де Брюйне считает, что Бельгия плохо сыграла против Канады в первой игре ЧМ-2022.
«Канаде – уважение. Мы не могли выйти из-под ее прессинга. Мы не играли хорошо, хотя и нашли способ выиграть», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» после победы со счетом 1:0.
Во вчерашнем матче сборная Канады пробила по воротам Бельгии 21 раз – на 12 больше, чем соперник. Также у команды Джона Хердмана была возможность забить с пенальти, однако Тибо Куртуа отбил удар Альфонсо Дэвиса.
Канада прекрасно играет в футбол. Их прессинг – смесь «Ливерпуля» и «Аталанты» (жаль, реализация как у «Брайтона»)
Канада на ЧМ влюбляет! Даже бельгийцам понравилось, как против них играли
Мурашки от Канады. Это был совсем не идеальный, но смелый и стихийный футбол
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