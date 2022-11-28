Мать ребенка-аутиста, которому Роналду разбил телефон: «МЮ» не принес извинений. Никто со мной не связывался»

Мать ребенка, которому разбил телефон, высказалась о наказании игрока.

Инцидент произошел после матча с (0:1) в 32-м туре АПЛ-2021/22. От действий футболиста пострадал 14-летний Джей Хардинг, посетивший «Гудисон Парк» с мамой.

«Я приветствую тот факт, что его оштрафовали. Давно следовало это сделать. Мне звонили из ассоциации Англии и сказали, что Роналду ждет дисквалификация и штраф.

Было бы здорово, если бы эти 50 тысяч фунтов передали на благотворительность. Например, помогли бы детям с аутизмом.

«МЮ» давно нужно было наказать Роналду. Инцидент был еще в апреле. На меня были нападки в соцсетях из-за того, что я тяну со всем этим, в то время как это все остальные не спешили.

Я не получила от «МЮ» никаких извинений. Из клуба со мной ни разу никто не связался», – заявила Сара Келли.

Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста