Рэшфорд о Роналду: «Благодарны за то, что он сделал для «МЮ». Криштиану – один из моих кумиров»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался об уходе Криштиану Роналду.

«Выступления рядом с ним стали невероятным опытом. Он один из моих кумиров и примеров для подражания. Я навсегда сохраню память об этом.

Желаю ему всего наилучшего. И мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», – сказал Рэшфорд.

Сейчас фаны «МЮ» проклинают Роналду, но ведь было и столько хорошего. Вот смотрите

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