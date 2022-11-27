Рэшфорд о Роналду: «Благодарны за то, что он сделал для «МЮ». Криштиану – один из моих кумиров»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался об уходе Криштиану Роналду.
«Выступления рядом с ним стали невероятным опытом. Он один из моих кумиров и примеров для подражания. Я навсегда сохраню память об этом.
Желаю ему всего наилучшего. И мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», – сказал Рэшфорд.
Сейчас фаны «МЮ» проклинают Роналду, но ведь было и столько хорошего. Вот смотрите
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