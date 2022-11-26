Каземиро о Роналду: «Нам в «МЮ» грустно, что уходит один из лучших в мире»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал уход из клуба.

«Я ему после этого не писал.

Он очень опытный парень и знает, что лучше для его карьеры.

Конечно, нам в грустно из-за того, что уходит игрок, тем более один из лучших в мире. Но он знает, что ему нужно. А мы, как его друзья, пожелаем ему успехов во всех делах – кроме матчей против меня», – сказал .

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