Каземиро о Роналду: «Нам в «МЮ» грустно, что уходит один из лучших в мире»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал уход Криштиану Роналду из клуба.
«Я ему после этого не писал.
Он очень опытный парень и знает, что лучше для его карьеры.
Конечно, нам в «Манчестер Юнайтед» грустно из-за того, что уходит игрок, тем более один из лучших в мире. Но он знает, что ему нужно. А мы, как его друзья, пожелаем ему успехов во всех делах – кроме матчей против меня», – сказал Каземиро.
Сейчас фаны «МЮ» проклинают Роналду, но ведь было и столько хорошего. Вот смотрите
Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?
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