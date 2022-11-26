Каземиро о Роналду: «Нам в «МЮ» грустно, что уходит один из лучших в мире»

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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал уход Криштиану Роналду из клуба.

«Я ему после этого не писал.

Он очень опытный парень и знает, что лучше для его карьеры.

Конечно, нам в «Манчестер Юнайтед» грустно из-за того, что уходит игрок, тем более один из лучших в мире. Но он знает, что ему нужно. А мы, как его друзья, пожелаем ему успехов во всех делах – кроме матчей против меня», – сказал Каземиро.

Сейчас фаны «МЮ» проклинают Роналду, но ведь было и столько хорошего. Вот смотрите

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?

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