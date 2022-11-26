«Роналду проведет великолепный ЧМ. Он сам создал эту ситуацию ради стимула. Помню его советы в «Юве» – он прекрасный учитель». Бернардески о Криштиану
Вингер «Торонто» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем Криштиану Роналду.
Они вместе выступали за «Ювентус» до 2021 года, после чего португалец ушел в «Манчестер Юнайтед», с которым в этом месяце расторг контракт по соглашению сторон.
«Я не знаю, что дальше, может, он тоже поедет в Америку...
Но я думаю, что он проведет великолепный чемпионат мира. Я знаю его и думаю, что эту ситуацию он создал намеренно, чтобы самого себя стимулировать.
Когда мы были в «Юве», я помню, как он за столом давал советы. Он прекрасный учитель и многое может дать. Мне жаль, что о его личностных качествах так мало знают», – сказал Бернардески La Gazzetta dello Sport.
Бернардески еще недавно считался одним из главных талантов Италии, но в 28 лет уехал из «Юве» в МЛС. Что случилось?
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