«Роналду проведет великолепный ЧМ. Он сам создал эту ситуацию ради стимула. Помню его советы в «Юве» – он прекрасный учитель». Бернардески о Криштиану

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Вингер «Торонто» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем Криштиану Роналду.

Они вместе выступали за «Ювентус» до 2021 года, после чего португалец ушел в «Манчестер Юнайтед», с которым в этом месяце расторг контракт по соглашению сторон.

«Я не знаю, что дальше, может, он тоже поедет в Америку...

Но я думаю, что он проведет великолепный чемпионат мира. Я знаю его и думаю, что эту ситуацию он создал намеренно, чтобы самого себя стимулировать.

Когда мы были в «Юве», я помню, как он за столом давал советы. Он прекрасный учитель и многое может дать. Мне жаль, что о его личностных качествах так мало знают», – сказал Бернардески La Gazzetta dello Sport.

Бернардески еще недавно считался одним из главных талантов Италии, но в 28 лет уехал из «Юве» в МЛС. Что случилось?

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