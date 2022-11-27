Федун о драке «Спартака» и «Зенита»: «По очкам в ММА победили, но на фоне ЧМ – не очень»

прокомментировал драку игроков «Спартака» и «Зенита».

Футболисты устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России

Главный судья матча Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое – «Зенит»), Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое – «Спартак»).

«Москалев не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых. А так на фоне ЧМ, конечно, не очень», – сказал бывший владелец «Спартака».

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