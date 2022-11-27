Тите: «В матче с Сербией было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу»

обратился к судьям в связи с частыми нарушениями правил на .

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение в матче против в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) и был заменен на 79-й минуте.

«В матче против Сербии было родео фолов на Неймаре. Мы должны защищать великих игроков, если хотим шоу. Игрок, о котором шла речь (Никола Миленкович – прим.) не хотел причинять Неймару боль. Предыдущий – возможно.

Я не понимал, насколько сильно пострадал Неймар. Когда я понял это, то заменил его, но я допустил ошибку. Ней уже был травмирован, когда мы забивали первый гол. Я должен был заменить его раньше, и я также должен был снять с игры Данило», – сказал главный тренер сборной .