Отец Неймара о ЧМ: «Один жесткий фол – и все может закончиться. На моем сыне было 9 нарушений в матче с Сербией, мои мысли – о его восстановлении»

Отец Неймара недоволен тем, что на игроке сборной постоянно нарушают правила.

«В первый день чемпионата мира я написал сообщение, в котором написал, что хочу видеть главными героями турнира талантливых футболистов. И я знал, о чем писал. Один жесткий фол – и для игрока все может закончиться, толком не начавшись.

На моем сыне сфолили 9 раз в стартовом матче [против ], одно из нарушений привело к травме. Я не хочу и не буду это обсуждать, предоставляю право провести анализ вам.

Сейчас, после новостей о том, что он сможет принять участие на самых важных этапах , мои мысли – с моим сыном, они посвящены лишь его восстановлению. Давайте его поддержим», – призвал Неймар да Силва.