Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022. Форвард остается в заявке, потому что на замену никого не вызвали

получит медаль чемпиона мира, если сборная Франции выиграет турнир.

Напомним, нападающий получил травму на тренировке национальной команды при подготовке к началу . Форвард был вынужден покинуть расположение сборной.

В ФИФА заявили, что, поскольку французы не вызвали игрока на замену Бензема, Карим формально остается в составе команды. Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

гарантировала себе выход из группы после побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дидье Дешама лидирует в группе D с 6 очками.