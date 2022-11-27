Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022. Форвард остается в заявке, потому что на замену никого не вызвали
Карим Бензема получит медаль чемпиона мира, если сборная Франции выиграет турнир.
Напомним, нападающий «Реала» получил травму на тренировке национальной команды при подготовке к началу ЧМ-2022. Форвард был вынужден покинуть расположение сборной.
В ФИФА заявили, что, поскольку французы не вызвали игрока на замену Бензема, Карим формально остается в составе команды. Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.
Сборная Франции гарантировала себе выход из группы после побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дидье Дешама лидирует в группе D с 6 очками.
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