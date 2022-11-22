Камавинга о Бензема: «Он уехал рано утром, когда все спали, Карим раздосадован тем, что пропустит ЧМ. Цель Франции не меняется»

высказался о травме .

«Я не видел, как он уходил с тренировки. Это было во время двусторонней игры. Потом он пошел на обследование, но время было позднее, и мы все уже спали.

Мы услышали новость на следующее утро. Это больно, но наша цель не меняется. Скоро у нас матч, и мы не должны на этом зацикливаться.

Он не мог сказать нам, потому что уехал рано утром. С тех пор я переписывался с ним. Он был раздосадован тем, что пропустит турнир.

Это большая потеря, но у нас много хороших игроков, и мы будем бороться ради всех тех, у кого не было шанса сыграть», – сказал полузащитник и сборной .