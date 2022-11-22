Камавинга о Бензема: «Он уехал рано утром, когда все спали, Карим раздосадован тем, что пропустит ЧМ. Цель Франции не меняется»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга высказался о травме Карима Бензема.

«Я не видел, как он уходил с тренировки. Это было во время двусторонней игры. Потом он пошел на обследование, но время было позднее, и мы все уже спали.

Мы услышали новость на следующее утро. Это больно, но наша цель не меняется. Скоро у нас матч, и мы не должны на этом зацикливаться.

Он не мог сказать нам, потому что уехал рано утром. С тех пор я переписывался с ним. Он был раздосадован тем, что пропустит турнир.

Это большая потеря, но у нас много хороших игроков, и мы будем бороться ради всех тех, у кого не было шанса сыграть», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Франции.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные