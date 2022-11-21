О состоянии Бензема врачи сборной Франции беспокоились еще до травмы

Состояние Карима Бензема вызывало вопросы у врачей сборной еще до травмы.

Напомним, форвард получил травму бедра на тренировке сборной, из-за чего пропустит в Катаре.

Как сообщает L’Équipe, медицинский штаб французов сомневался, что Бензема будет готов к первому матчу сборной в группе, а также в открытости Карима в вопросе своего состояния.

Бензема был вызван в сборную, несмотря на боли в колене и бедре, и следовал индивидуальной программе тренировок.

Первоначальное ультразвуковое исследование не выявило никаких особых проблем, но МРТ показало, что 34-летний нападающий не сможет поинять участие в чемпионате мира.

В матче 10-го тура против «Эльче» (0:3) 19 октября Бензема повредил другой участок мышцы бедра, что было подтверждено мадридским «Реалом» 22 октября.

В игре Лиги чемпионов против «Селтика» (5:1) 2 ноября Карим повредил подколенное сухожилие, из-за которого он не играл до чемпионата мира. Внимание медицинского персонала было сосредоточено именно на этой травме, хотя МРТ в Мадриде не выявила серьезных повреждений, как и ультразвуковое исследование, проведенное в сборной.

Несмотря на то, что Бензема в точности следовал индивидуальной программе, в последнюю неделю он выглядел неспокойным и довольно замкнутым. Некоторые посчитали, что Карим не до конца откровенен, и это вызвало беспокойство среди персонала. У окружения игрока также возникли вопросы к его восстановлению.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально