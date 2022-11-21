Дешам о решении никого не брать вместо Бензема: «У Франции есть все, что нужно. 25 игроков хватит»
Главный тренер сборной Франции объяснил, почему никого не вызвал вместо Карима Бензема.
Форвард «Реала» получил травму за несколько дней до ЧМ-2022 и не сможет выступить на турнире в Катаре.
«25 игроков нам достаточно. Никаких больше изменений не будет. В лице тех футболистов, которые сейчас с нами, мы имеем все, что нам нужно», – сказал Дидье Дешам.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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