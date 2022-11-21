Дешам о решении никого не брать вместо Бензема: «У Франции есть все, что нужно. 25 игроков хватит»

Главный тренер сборной объяснил, почему никого не вызвал вместо .

Форвард получил травму за несколько дней до и не сможет выступить на турнире в Катаре.

«25 игроков нам достаточно. Никаких больше изменений не будет. В лице тех футболистов, которые сейчас с нами, мы имеем все, что нам нужно», – сказал .

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально