Диего Лугано: «В сборной Франции есть те, кто счастлив, что Бензема не сыграет на ЧМ. Я уверен в этом, так как играл с некоторыми из них»

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Диего Лугано заявил, что игроки сборной Франции рады, что Карим Бензема не сыграет на ЧМ.

«В сборной Франции есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022. Я не просто так думаю, я уверен в этом. Я был одноклубником некоторых игроков сборной Франции

Такое никогда бы не случилось в сборных Уругвая, Бразилии или Аргентины... Там это невозможно. Все зависит от того, как тренер формирует команду, как он заботится о них лично. Дело не только в технических характеристиках, но и в характере», – сказал бывший капитан сборной Уругвая, выступавший за «ПСЖ».

Недавно Бензема получил травму на тренировке сборной Франции. Из-за нее он не выступит на ЧМ-2022.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально

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