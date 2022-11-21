Диего Лугано: «В сборной Франции есть те, кто счастлив, что Бензема не сыграет на ЧМ. Я уверен в этом, так как играл с некоторыми из них»

заявил, что игроки сборной Франции рады, что не сыграет на ЧМ.

«В сборной Франции есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на . Я не просто так думаю, я уверен в этом. Я был одноклубником некоторых игроков сборной .

Такое никогда бы не случилось в сборных Уругвая, Бразилии или Аргентины... Там это невозможно. Все зависит от того, как тренер формирует команду, как он заботится о них лично. Дело не только в технических характеристиках, но и в характере», – сказал бывший капитан сборной Уругвая, выступавший за .

Недавно Бензема получил травму на тренировке сборной Франции. Из-за нее он не выступит на ЧМ-2022.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально