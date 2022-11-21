Диего Лугано: «В сборной Франции есть те, кто счастлив, что Бензема не сыграет на ЧМ. Я уверен в этом, так как играл с некоторыми из них»
Диего Лугано заявил, что игроки сборной Франции рады, что Карим Бензема не сыграет на ЧМ.
«В сборной Франции есть люди, которые счастливы, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022. Я не просто так думаю, я уверен в этом. Я был одноклубником некоторых игроков сборной Франции.
Такое никогда бы не случилось в сборных Уругвая, Бразилии или Аргентины... Там это невозможно. Все зависит от того, как тренер формирует команду, как он заботится о них лично. Дело не только в технических характеристиках, но и в характере», – сказал бывший капитан сборной Уругвая, выступавший за «ПСЖ».
Недавно Бензема получил травму на тренировке сборной Франции. Из-за нее он не выступит на ЧМ-2022.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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