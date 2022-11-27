Кафу о травме Неймара: «Великие игроки, как он, Месси и Роналду, стремятся больше держать мяч, поэтому у них больше шансов пострадать от жесткого подката»
Кафу высказался о жесткой игре соперников против Неймара.
– Бразилия выиграла [у Сербии], но потеряла Неймара.
– Жаль. Тите был прав. Он помнял позицию Пакета, и этот ход сделал Бразилию еще сильнее во втором тайме. Бразилия создавала больше пространства и позволяла вингерам летать.
– Правы ли Неймар или Винисиус, жалуясь на грубость, с которой против них играют?
– На самом деле Неймару не повезло с выходом на соперника. Много раз говорилось, что против него играют грубо. Это была не атака на него, а обычная игра, которая закончилась столкновением.
Стремление великих игроков, таких как Криштиану, Месси или Неймар, заключается в том, чтобы больше держать мяч, и поэтому у них больше шансов пострадать от жесткого подката, – сказал бывший защитник сборной Бразилии.
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