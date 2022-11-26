Министр спорта Саудовской Аравии: «Хотел бы видеть Роналду и Месси в саудовской лиге. У молодежи они образцы для подражания»
Министр спорта Саудовской Аравии высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в местный клуб.
Ранее форвард и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт. Португальский игрок является свободным агентом.
«Кто бы не хотел, чтобы он играл в их лиге? У молодежи он образец для подражания, он и Месси.
Я бы хотел видеть их обоих и других топ-игроков в саудовской лиге. Это укрепило бы программы, которые мы проводим, и показало бы, что лига сильна», – сказал принц Абдулазиз ибн Турки Аль-Фейсал Sky Sports.
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