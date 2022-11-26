Министр спорта Саудовской Аравии: «Хотел бы видеть Роналду и Месси в саудовской лиге. У молодежи они образцы для подражания»

Министр спорта высказался о возможном переходе в местный клуб.

Ранее форвард и расторгли контракт. Португальский игрок является свободным агентом.

«Кто бы не хотел, чтобы он играл в их лиге? У молодежи он образец для подражания, он и Месси.

Я бы хотел видеть их обоих и других топ-игроков в саудовской лиге. Это укрепило бы программы, которые мы проводим, и показало бы, что лига сильна», – сказал принц Абдулазиз ибн Турки Аль-Фейсал Sky Sports.