«Победа «Зенита» над «Спартаком» с разницей в 4 мяча маловероятна». Бышовец о матче в Петербурге

высказался в преддверии матча – «Спартак».

Команды встретятся сегодня в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России.

— «Зениту» надо победить «Спартак» с разницей в 4 мяча или больше. Иначе петербуржцы попадут в верхнюю часть сетки только при условии, что наберут с москвичами больше очков, чем «Крылья» – с «Факелом». Возможен ли разгром в Петербурге при полных трибунах?

— Я думаю, что разгромить «Спартак» будет очень сложно. Все-таки это дерби, очень принципиальное соперничество. Две команды, которые в этом году идут в верхней части турнирной таблицы. Так что этот матч таит в себе большую интригу.

В последние годы клуб из Санкт-Петербурга несколько раз крупно обыгрывал москвичей, но их последняя встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:0. Думаю, что при всех объективных факторах победа «Зенита» с разницей в четыре и более мяча маловероятна. Хотя фактор болельщиков, как вы правильно заметили, очень важен.

— У «Зенита» не сыграют защитники Родригао и Ловрен. Это плюс для форвардов «Спартака»?

— Думаю, что да. Потому что спартаковцы Соболев и Промес — это два игрока, которые создавали головную боль и Ловрену, и Родригао. Кто бы сейчас ни занял их место в составе, очевидно, что у «Зенита» есть проблема в центральной зоне. И думаю, что этот фактор может быть решающим. Для контригры спартаковцев это к удаче.

— Промес проводит очень сильный сезон. Лучший игрок первой части сезона. Или выделили бы кого-то из «Зенита»?

— Промес как бомбардир в равной степени с Соболевым дополняют друг друга. Этим ребятам «Спартак» обязан, что в группе Кубка России они идут первыми перед последним туром, а в турнирной таблице — на втором месте, – сказал экс-тренер «Зенита».