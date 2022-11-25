Карасев не будет судить матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке из-за простуды. Москалев его заменил
Вместо Сергея Карасева судить матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке будет Владимир Москалев.
43-летнего арбитра заменили в связи с простудой. Теперь бригада, которая будет работать на матче заключительного тура Фонбет Кубка России, выглядит так:
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
Изначально Москалев должен был работать на этом матче на ВАР. Вместо него видеоассистентом арбитра будет Алексей Сухой, который должен был работать на матче «Локомотива» и «Пари НН». Сухого на этой игре заменил Антон Фролов.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Фонбет Кубке России в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
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