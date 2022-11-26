Валерий Кечинов: «Спартак» уже не боится «Зенита», нет комплекса. Когда красно-белые выиграли 3:0, это было видно»

высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком».

Команды встретятся в рамках 6-го тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 27 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

– Я всегда жду от «Спартака» только одного – победы. И сейчас тоже буду ее ждать.

«Спартак» уже не боится , нет комплекса, это было видно в кубковой игре в Москве, когда красно-белые выиграли 3:0. Тогда стало понятно, что стал играть с «Зенитом» гораздо увереннее.

Надеюсь, что в предстоящей игре исчезнет и комплекс неудачных матчей в Петербурге. И команда будет играть с соперником на равных и победит, если покажет ту игру, которую показывала в этом сезоне. А лидеры «Спартака» Промес и Соболев сыграют ярко и результативно.

– Теоретически «Спартак» еще может занять даже третье место в группе – это будет провал?

– Конечно, после того, как они начали групповой кубковый турнир, нельзя так разбазаривать преимущество. Поражение от «Крыльев» было вообще ни к чему... Все складывалось так, что «Спартак» должен был выигрывать этот матч, но потеря концентрации, детские ошибки привели к тому, что у нас такая нервная концовка, – сказал бывший игрок красно-белых.