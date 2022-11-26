Валуев о «Зените»: «Взять реванш у «Спартака» – дело чести. Верю в победу минимум в 2 мяча»

Николай Валуев высказался об игре со в Фонбет Кубке России 27 ноября.

«В первом матче этих команд в Кубке России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку» (0:3). Поэтому взять реванш у красно-белых – дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча.

Но понятно, что перед длительной паузой игроки могут поберечь себя, опасаясь травм. Ведь не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», – сказал депутат Государственной думы РФ.