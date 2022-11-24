Семак перед «Спартаком»: «Зенит» хочет победить. Насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра»

Главный тренер «Зенита» высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

– Насколько «Зениту» принципиально выйти в плей-офф Кубка по Пути РПЛ? При этом мы понимаем, насколько принципиален любой матч со «Спартаком».

– Вы совершенно правы, любой матч принципиальный. Для нас главная задача – победить. Даже на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» пришли 20 тысяч зрителей. На матче со «Спартаком» ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить.

Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное – победа. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один – победить.

Все три команды из нашей группы уже продолжают выступление в Кубке России. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Наша команда всегда ставит максимальные задачи, всегда хотим побеждать и пытаемся подняться как можно выше в любом турнире.

– Считаете ли вы расклады в группе, которые очень запутанны? Будете доносить их до игроков?

– Расклад у нас один – нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента – донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты.

Задача изначально стояла – и перед выездом в Воронеж – что нужно обязательно побеждать. Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия. Понимаем, что будет непросто, сложно. Самое важное – отдать все силы игре, чтобы добиться хорошего результата и победы.

– Все ли готовы? Нет ли выпавших помимо ? Какова ситуация с ним?

– Те, кто точно не сыграют, – это Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся. У кого-то проблемы есть, но вероятность того, что сыграют, достаточно высока, – сказал Семак.

Игра между и «Спартаком» в Фонбет Кубке России пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

«Спартак» опережает «Зенит» и «Крылья» на 3 очка перед последним туром в Кубке России. 27-го он сыграет в Петербурге