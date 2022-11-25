Абаскаль, Карпин, Гончаренко, Точилин и Галактионов – претенденты на приз Winline тренеру ноября в РПЛ. Семак впервые в сезоне не номинирован

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру ноября в Мир РПЛ.

В список кандидатов вошли:

Гильермо Абаскаль ( ) – 4 очка в 2 матчах, 2-е место;

Валерий Карпин ( ) – 6 очков в 2 матчах, 3-е место;

Александр Точилин («Сочи») – 4 очка в 2 матчах, 9-е место;

Виктор Гончаренко ( ) – 4 очка в 2 матчах, 10-е место;

Михаил Галактионов («Пари НН») – 6 очков в 2 матчах, 12-е место.

Отметим, что Сергей Семак, работающий с «Зенитом», впервые в сезоне не номинирован на приз лучшему тренеру месяца. В июле, августе, сентябре и октябре 46-летний специалист претендовал на награду. В прошлый раз он не был кандидатом на приз в мае.

В ноябре дома проиграл «Ахмату» (1:2), а затем выиграл у «Торпедо» (2:0) в гостях.

Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером ноября станет тот, кого выбрали легенды .