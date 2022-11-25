Абаскаль, Карпин, Гончаренко, Точилин и Галактионов – претенденты на приз Winline тренеру ноября в РПЛ. Семак впервые в сезоне не номинирован
Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру ноября в Мир РПЛ.
В список кандидатов вошли:
Гильермо Абаскаль («Спартак») – 4 очка в 2 матчах, 2-е место;
Валерий Карпин («Ростов») – 6 очков в 2 матчах, 3-е место;
Александр Точилин («Сочи») – 4 очка в 2 матчах, 9-е место;
Виктор Гончаренко («Урал») – 4 очка в 2 матчах, 10-е место;
Михаил Галактионов («Пари НН») – 6 очков в 2 матчах, 12-е место.
Отметим, что Сергей Семак, работающий с «Зенитом», впервые в сезоне не номинирован на приз лучшему тренеру месяца. В июле, августе, сентябре и октябре 46-летний специалист претендовал на награду. В прошлый раз он не был кандидатом на приз в мае.
В ноябре «Зенит» дома проиграл «Ахмату» (1:2), а затем выиграл у «Торпедо» (2:0) в гостях.
Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером ноября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
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