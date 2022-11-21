Семак о рекордах его «Зенита»: «Хорошо добиваться результатов, остающихся в истории. Приятный бонус»

Главный тренер «Зенита» рассказал о сложностях в Мир .

– Большую часть чемпионата уверенно набирал очки, и первая часть сезона со стороны выглядела довольно гладкой. А были какие-то проблемы?

– Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса – ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто. Тем не менее стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат.

– В этом сезоне «Зенит» уже установил множество клубных рекордов. Некоторые принадлежат лично вам. Например, по количеству побед в высшей лиге, по количеству голов «Зенит» Семака – ​лучший в истории. В обоих случаях вы обошли «Зенит» легендарного . Какое значение вы придаете таким достижениям?

– Это приятный бонус, который не имеет определяющего значения. Хорошо, когда команда добивается результатов, которые остаются в истории.

– Под вашим руководством «Зенит» забил уже больше 300 мячей. Болельщики самые красивые голы помнят долго. А главный тренер?

– Я, наверное, нет. Какие-то выделить сложно, огромное количество красивых мячей было забито ребятами. Думаю, не один десяток наберется, – сказал Семак.