Семак о поражении от «Ахмата»: «Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам из нижней части таблицы»
Сергей Семак высказался о результатах «Зенита» в первой части сезона.
Единственное поражение в рамках Мир РПЛ сине-бело-голубые потерпели в 16-м туре – от «Ахмата» (1:2).
– «Зениту» удалось победить всех конкурентов в борьбе за золото, но были потеряны очки в матчах с командами, не претендующими на медали. Можно ли это объяснить недонастроем на таких соперников?
– Недонастрой – избитый термин. Конечно, его не было. Взять нашу игру против «Ахмата». Да, с точки зрения моментов первый тайм был не самый яркий. Но во втором мы контролировали мяч, старались, создавали острые ситуации.
И по движению хорошая игра, и по количеству моментов. Но проиграли – такое в футболе бывает. В каждом матче, где мы теряли очки, были какие-то свои причины.
Невозможно найти команду, которая все время бы выигрывала. Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.
– Насколько сложно поддерживать мотивацию команды, которая не один год почти постоянно лидирует в чемпионате?
– Конечно, это сложно. Здесь нужна совокупность факторов. Чтобы был голод до побед, чтобы сохранялось стремление игроков показывать максимум своих возможностей и добиваться результата в каждом матче. Это непросто, но в большинстве случаев у нас получается, – сказал главный тренер «Зенита».
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