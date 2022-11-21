Семак о поражении от «Ахмата»: «Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам из нижней части таблицы»

высказался о результатах «Зенита» в первой части сезона.

Единственное поражение в рамках Мир сине-бело-голубые потерпели в 16-м туре – от (1:2).

– «Зениту» удалось победить всех конкурентов в борьбе за золото, но были потеряны очки в матчах с командами, не претендующими на медали. Можно ли это объяснить недонастроем на таких соперников?

– Недонастрой – ​избитый термин. Конечно, его не было. Взять нашу игру против «Ахмата». Да, с точки зрения моментов первый тайм был не самый яркий. Но во втором мы контролировали мяч, старались, создавали острые ситуации.

И по движению хорошая игра, и по количеству моментов. Но проиграли – ​такое в футболе бывает. В каждом матче, где мы теряли очки, были какие-то свои причины.

Невозможно найти команду, которая все время бы выигрывала. Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

– Насколько сложно поддерживать мотивацию команды, которая не один год почти постоянно лидирует в чемпионате?

– Конечно, это сложно. Здесь нужна совокупность факторов. Чтобы был голод до побед, чтобы сохранялось стремление игроков показывать максимум своих возможностей и добиваться результата в каждом матче. Это непросто, но в большинстве случаев у нас получается, – сказал главный тренер .