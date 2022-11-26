Де Брюйне о победе в ЛЧ: «Это не так важно. Для людей это палка, чтобы бить «Ман Сити»: вы добились кое-чего, но не этого»

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Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказался о ценности победы в Лиге чемпионов.

«Я не думаю, что это так уж важно. Было бы здорово, но это больше волнует людей за пределами клуба. Это палка, которой можно бить «Ман Сити»: мол, да, вы кое-чего добились, но не добились вот этого.

Пусть так, но мы все равно добились большого успеха», – сказал футболист сборной Бельгии.

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