Оби Микел об интервью Роналду: «Криштиану много сделал для «МЮ», и видеть такой финал – ужасно. Где гарантии, что он не сделает то же самое в другом клубе?»

высказался об интервью Пирсу Моргану.

Напомним, португалец раскритиковал , его владельцев и инфраструктуру, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Вскоре клуб и форвард расторгли контракт.

«Если кто-то дает такое интервью, то где гарантии того, что он не сделает то же самое в другом клубе, если подпишет контракт в январе?

Я имею в виду, что теперь каждый клуб будет понимать это. Но послушайте, это Криштиану Роналду, он один из величайших игроков в истории. Я думаю, что в январе он перейдет в другой клуб и продолжит свою футбольную карьеру.

Но для меня это просто ужасный сценарий, он так много сделал для клуба, и видеть, что все заканчивается таким образом, просто ужасно. Я бы сказал, что это интервью не следовало давать, к тому же время было выбрано неподходящее.

Это просто неправильно. Это не подходит такому игроку, который столь многого добился в спорте», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Dubai Eye.

«Я всегда предпочитал Месси, а фанатом Роналду не был никогда. Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого». Оби Микел о Криштиану