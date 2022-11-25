Фигу об уходе Роналду из «МЮ»: «Выгодно для всех. Он особенный футболист, но тренер его не рассматривал»

высказался об уходе из .

«После всех ситуаций, которые возникли, я думаю, это было обоюдное решение. Взаимное соглашение, я думаю, выгодно для обеих сторон. Для него самого, потому что он не играл, и для клуба, который чувствует, что игрок не хочет оставаться.

Конечно, он особенный, важный футболист, но в то же время он не играл, тренер его не рассматривал. Он жаловался на клуб, и клуб по обоюдному согласию решил разойтись с ним. Вот так – взаимное соглашение, все довольны», – сказал экс-игрок сборной .

Фигу также поделился мнением о будущем Роналду.

«Я не знаю. Думаю, это всегда личное решение, зависящее от целей, которые у него есть, и от предложений, которые поступают сейчас. Но это его личное и спортивное решение, зависящее от клубов, которые хотят его видеть», – добавил Луиш в интервью Sports 18.

Роналду – первый свободный агент в поиске, забивший на ЧМ. Зидан заканчивал в финале, аргентинец в 1978-м стал чемпионом