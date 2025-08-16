Михаил Галактионов: «Локо» легко пропустил гол, но дальше взял игру под контроль. «Балтика» могла удвоить, но мы сравняли счет и не опустили рук»

Михаил Галактионов рад, что игроки «Локомотива» не сдались в матче с «Балтикой».

– Соперник боевой, оказывает давление, бежит, бьется, агрессивно играет, надо было быть готовыми к этому. Вышли, в начале матча пропустили, это дало определенное преимущество им, но дальше взяли под контроль. Не хватало остроты в завершающей стадии. Честь и хвала ребятам, что не опустили руки.

– Чем вас «Балтика» удивила сегодня?

– Игры дома и в гостях – разные вещи. «Балтику» поддерживали болельщики. Окрыленные после гола, они старались убегать в атаку, оказывать давление. Микромоменты надо поправить, чтобы не повторять. Гол мы пропустили легко.

– Результат матча справедлив?

– А что является справедливостью? Как складывался матч, когда соперник мог удвоить преимущество… мы сравняли счет, не опустили рук. Только благодарность за проявленное терпение, – сказал главный тренер «Локомотива » после ничьей.

