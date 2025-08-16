«Ноттингем» купил 21-летнего хавбека «Ипсвича» Хатчинсона за 37,5 млн фунтов. Контракт – на 5 лет

«Ноттингем Форест» подписал Омари Хатчинсона.

«Лесники» объявили о трансфере полузащитника «Ипсвича». Стороны заключили контракт на 5 лет.

По информации The Athletic, сумма сделки составила 37,5 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Хатчинсон провел 31 матч, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: https://www.nottinghamforest.co.uk/