«Зенит» пропустил во всех 5 турах сезона РПЛ. Соперники сине-бело-голубых забили 6 мячей

«Зенит» пропускает во всех турах сезона Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака играет в гостях со «Спартаком » (1:1, первый тайм) в 5-м туре.

«Зенит » пропустил во всех матчах нынешнего сезона чемпионата России. Суммарно в ворота петербуржцев было забито 6 мячей за 5 игр.