«Зенит» пропустил во всех 5 турах сезона РПЛ. Соперники сине-бело-голубых забили 6 мячей
«Зенит» пропускает во всех турах сезона Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака играет в гостях со «Спартаком» (1:1, первый тайм) в 5-м туре.
«Зенит» пропустил во всех матчах нынешнего сезона чемпионата России. Суммарно в ворота петербуржцев было забито 6 мячей за 5 игр.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18934 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал #вЗените
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости