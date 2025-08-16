В пользу «Зенита» назначили 4 пенальти в 5 турах РПЛ
«Зенит» заработал 4 пенальти в 5 матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда Сергея Семака играет со «Спартаком» в 5-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).
На 12-й минуте арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый в пользу петербуржцев за фол Маркиньоса Косты на Луисе Энрике. Маттео Кассьерра не реализовал пенальти, но забил после продолжения атаки.
Ранее «Зенит» забивал с пенальти в матчах с ЦСКА, «Ростовом» и «Рубином».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
