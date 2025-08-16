В АПЛ впервые назначили угловой за удержание вратарем мяча дольше 8 секунд. Судья Оливер наказал «Бернли» в матче с «Тоттенхэмом» из-за действий Дубравки

В АПЛ впервые назначен угловой за долгое удержание мяча вратарем.

«Тоттенхэм» принимает «Бернли» в 1-м туре английской Премьер-лиги (3:0, второй тайм).

На 4-й минуте вратарь гостей Мартин Дубравка перехватил мяч после подачи в штрафную. Голкипер удерживал его дольше восьми секунд, и судья встречи Майкл Оливер назначил угловой у ворот «Бернли».

Это первый случай применения правила в АПЛ.