В АПЛ впервые назначили угловой за удержание вратарем мяча дольше 8 секунд. Судья Оливер наказал «Бернли» в матче с «Тоттенхэмом» из-за действий Дубравки
В АПЛ впервые назначен угловой за долгое удержание мяча вратарем.
«Тоттенхэм» принимает «Бернли» в 1-м туре английской Премьер-лиги (3:0, второй тайм).
На 4-й минуте вратарь гостей Мартин Дубравка перехватил мяч после подачи в штрафную. Голкипер удерживал его дольше восьми секунд, и судья встречи Майкл Оливер назначил угловой у ворот «Бернли».
Это первый случай применения правила в АПЛ.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18937 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости