«Зенит» проиграл 4 из 5 первых таймов в Мир РПЛ
«Зенит» в большей части матчей в Мир РПЛ уходит на перерыв с отставанием в счете.
Сегодня команда Сергея Семака открыла счет в игре со «Спартаком», но затем пропустила дважды и завершила первый тайм со счетом 1:2.
Ранее в этом чемпионате «Зенит» проигрывал первую половину «Ахмату», ЦСКА и «Ростову». Только в матче с «Рубином» петербуржцы ушли на перерыв при счете 2:0.
