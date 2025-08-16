10

«Зенит» проиграл 4 из 5 первых таймов в Мир РПЛ

«Зенит» в большей части матчей в Мир РПЛ уходит на перерыв с отставанием в счете.

Сегодня команда Сергея Семака открыла счет в игре со «Спартаком», но затем пропустила дважды и завершила первый тайм со счетом 1:2.

Ранее в этом чемпионате «Зенит» проигрывал первую половину «Ахмату», ЦСКА и «Ростову». Только в матче с «Рубином» петербуржцы ушли на перерыв при счете 2:0.

Опубликовал: Александр Суряев
logoЗенит
logoАхмат
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoСергей Семак
