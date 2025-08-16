Жедсон забил «Зениту» головой. У хавбека первое голевое действие в «Спартаке» – в 3-м матче
Жедсон Фернандеш впервые забил за «Спартак».
Полузащитник вывел свою команду вперед ударом головой на 38-й минуте игры с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ.
Это первое голевое действие португальца после перехода из «Бешикташа» за 28 млн евро с учетом бонусов. Он проводит третью игру в составе московского клуба.
Подробно со статистикой новичка «Спартака» можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Зенит». 2:1 – Жедсон вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
