Жедсон забил «Зениту» головой. У хавбека первое голевое действие в «Спартаке» – в 3-м матче

Жедсон Фернандеш впервые забил за «Спартак».

Полузащитник вывел свою команду вперед ударом головой на 38-й минуте игры с «Зенитом » в 5-м туре Мир РПЛ .

Это первое голевое действие португальца после перехода из «Бешикташа» за 28 млн евро с учетом бонусов. Он проводит третью игру в составе московского клуба.

Подробно со статистикой новичка «Спартака» можно ознакомиться здесь .

«Спартак» – «Зенит». 2:1 – Жедсон вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция