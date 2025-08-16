Булыкин о «Динамо»: «У Карпина небольшой запас еще есть, но срочно нужно исправлять ситуацию. Долго так продолжаться не может. У команды нет уверенности в своих силах»
Дмитрий Булыкин допускает, что у «Динамо» в этом году еще может смениться тренер.
«ЦСКА является фаворитом предстоящего дерби, потому что у них, в отличие от динамовцев, дела идут нормально. Армейцы показывают неплохую игру в чемпионате, они хорошо действуют в атаке, у них надежная линия обороны. У «Динамо» нет уверенности в своих силах, и на них оказывается огромное давление.
Несмотря на неудачный старт сезона, я не думаю, что в случае проигрыша Карпина уволят. Я думаю, у него еще есть небольшой запас, и в ближайшее время ему срочно нужно начать исправлять ситуацию и выигрывать. Долго так продолжаться не может, но думаю, что кредит доверия еще не исчерпан», – сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
